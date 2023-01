Beekse Bergen

Hyena ontsnapt in Safaripark Beekse Bergen: bezoekers uit voorzorg geëvacueerd

In Safaripark Beekse Bergen is vanmiddag rond 14.00 uur een hyena ontsnapt. Er kwam een tak terecht op een bijverblijf van de hyena's, waardoor een hek naar beneden kwam. Een vrouwelijke hyena zag haar kans schoon en sprong over de omheining heen. Dat vertelt een voorlichtster van moederbedrijf Libéma aan Looopings.



Het dier bevond zich op dat moment op een dienstterrein achter de schermen, dat niet toegankelijk is voor publiek. Uit voorzorg werd wel het protocol 'roofdier buiten verblijf' geactiveerd. Aanwezige bezoekers van de wandelsafari zijn ondergebracht in verschillende restaurants. In eerste instantie was voor hen niet duidelijk wat er aan de hand was.

"Maar er is op geen enkel moment gevaar geweest voor het publiek", aldus de woordvoerster. "De hyena werd constant in de gaten gehouden door verzorgers. Ze bevond zich niet in een gebied waar bezoekers komen."



Verdoofd

Uiteindelijk kon de hyena verdoofd worden, waarna ze in het nachtverblijf is gelegd. "Daar is ze nog steeds." De andere hyena's zijn even naar binnen gehaald, maar lopen nu alweer in het reguliere buitenverblijf. Alleen het bijverblijf, waar de tak op terechtkwam, is afgesloten. Het hek moet gerepareerd worden.



Beekse Bergen was tijdens de ontsnapping even gesloten, maar inmiddels zijn bezoekers gewoon weer welkom. Alle aanwezigen konden hun dagje uit voortzetten. Wie was ondergebracht in het Kongorestaurant, gelegen achteraan het park, kreeg de mogelijkheid om per safaribus teruggebracht te worden naar de entree.