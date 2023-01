Legoland Deutschland Resort

Legoland onthult treinontwerp van nieuwe wing coaster Maximus

Legoland in Duitsland opent in 2023 een themagebied met een wing coaster. Vandaag onthult het Duitse pretpark alle details over de uitbreiding, waaronder het treinontwerp. De karretjes - met zitplaatsen naast de rail - zijn vormgegeven als een mythisch Lego-figuur, gemaakt van blokjes.



De wing coaster krijgt de titel Maximus - Der Flug des Wächters. Het gaat om een bescheiden baan van 17 meter hoog en 457 meter lang, met een topsnelheid van 54 kilometer per uur. Ter vergelijking: Fenix, de wing coaster van Toverland, is 40 meter hoog en 813 meter lang. Daar halen treinen een snelheid van 95 kilometer per uur.

In Legoland bestaat de rit uit een kettinglift, twee inversies en enkele scherpe bochten en spiralen. Op een nieuw ontwerp is het volledige baanverloop zichtbaar. Passagiers moeten minimaal 120 centimeter lang zijn. De naam van de coaster verwijst naar de 'hemelse leeuw' Maximus, onderdeel van de Lego-productlijn Lego Mythica. Op een campagnebeeld oogt de baan wit, terwijl de rail in werkelijkheid lichtblauw is.



Vrijevaltorens

Legoland omschrijft het nieuwe themadeel van 1,2 hectare als "een fantastisch parallel universum vol mythische energie". Het gebied telt meer nieuwe attracties. Naast Maximus kunnen bezoekers zich verheugen op twee 13 meter hoge vrijevaltorens, de Fire & Ice Tower.



Verder realiseert men de bouwhoek Mythica CreaZone, het speelgebied LavaLand - ontworpen als een lavadraak - en veertien nieuwe Lego-modellen van fantasiewezens. Het gaat om een totale investering van zo'n 15 miljoen euro. Volgens het park zijn er anderhalf miljoen Lego-steentjes voor gebruikt. De kassaprijs van Legoland Deutschland stijgt dit jaar naar 64 euro voor volwassenen.



Merlin Entertaiments

Gisteren presenteerde het Engelse collegapark Chessington World of Adventures plannen voor een eigen wing coaster. Die komt in het teken te staan van de filmreeks Jumanji. Beide parken zijn onderdeel van de groep Merlin Entertainments.