Attractiepark Toverland

Video: huwelijksaanzoek op schaatsbaan Toverland

De schaatsbaan in Toverland was afgelopen weekend het decor van een romantisch tafereel. Een bezoeker besloot zijn vriendin ten huwelijk te vragen in het winterse landschap, omringd door kerstbomen en lampjes. Niek Postma, die in het Limburgse attractiepark werkt als halloweenacteur, ging op zijn knieën in themagebied Winter Laguna.



Toverland werkte mee aan het aanzoek, dat zaterdag plaatsvond na afloop van de slotshow Het Magische Winterfeest. Daarvoor wordt de ijsbaan voorzien van matten. Toen vriendin Fabiënne Ordelman eenmaal 'ja' had gezegd, kwamen de personages uit de voorstelling tevoorschijn. Tovenaar Merlijn had voor de gelegenheid een zilverkleurige ballon meegenomen.

"Wij willen Attractiepark Toverland heel erg bedanken", meldt de bruid-in-spé op haar Facebook-pagina, waar ze ook een video van het aanzoek deelt. "Speciale dank aan alle lieve medewerkers en Toverland-vrienden die erbij waren en zorgden dat dit het mooiste moment van mijn leven was. Duizendmaal dank."