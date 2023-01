Leveranciers

Bekende Nederlandse glijbaanbouwer Van Egdom failliet verklaard

De bekende Nederlandse fabrikant Van Egdom Recreatietechniek, gespecialiseerd in het produceren van waterglijbanen en waterattracties, is failliet verklaard. Dat blijkt uit documenten van de rechtbank in Midden-Nederland. Dinsdagmiddag werd het faillissement uitgesproken. Bij het bedrijf is momenteel niemand beschikbaar voor commentaar.



Mieke Stap van KBS Advocaten is aangesteld als curator. Zij gaat nu met het bestuur in gesprek om de mogelijkheden, bijvoorbeeld een doorstart, te onderzoeken. "Het is nog te vroeg om daar iets inhoudelijks over te zeggen, het is natuurlijk pas gisteren gebeurd", laat een collega weten. "We bevinden ons nog in de fase van inventariseren."

Van Egdom, gevestigd in de Utrechtse plaats De Meern, werd opgericht in 1965. "Vandaag de dag zijn we de trotse marktleider op het gebied van op maat gemaakte interactieve waterglijbanen en waterspeelplaatsen", valt te lezen op de website van de leverancier. De firma zou de afgelopen decennia meer dan 7500 projecten hebben voltooid in ruim 35 landen.



Duinrell

Bekende plekken met Van Egdom-glijbanen zijn onder meer het Tikibad van Duinrell, Aqua Mexicana in Slagharen, vakantiepark Hof van Saksen, Aqualibi in Walibi Belgium en meerdere Center Parcs-vestigingen.



Naast zwembaden hebben ook veel pretparken een waterattractie van Van Egdom in huis gehaald. Noemenswaardige voorbeelden zijn Aqua Shute in Duinrell, Drakenslangen in Toverland, White Water in Slagharen, Big Bang in Bobbejaanland en DinoSplash in Plopsa Coo. Van Egdom zou ook aan de slag gaan voor Liseberg in Zweden.



Wereldklasse

Op de website van het bedrijf wordt een "vijftigjarige reputatie op basis van Nederlandse precisietechniek" geroemd, net als "een vastberaden streven naar absolute kwaliteit en service van wereldklasse". Afgelopen najaar stond Van Egdom nog op een grote Europese pretparkbeurs in Londen. In 2021 speelde de fabrikant de hoofdrol in een minidocumentaire op YouTube.