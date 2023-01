La Récré des 3 Curés

Frans pretpark: drie meldingen over onveilige situatie in één maand

In een pretpark in West-Frankrijk vond afgelopen zomer drie keer kort achter elkaar een ongeluk plaats. In één maand tijd dienden drie bezoekers afzonderlijk van elkaar een klacht in over een onveilige situatie in La Récré des 3 Curés. Het ging om losstaande gebeurtenissen. Daarover berichten regionale media.



Het eerste voorval dateert van 28 juli 2022, toen een 7-jarige jongen ernstig gewond raakte op een rodelbaan. Hij liep onder meer een dubbele beenbreuk op. Op 7 augustus ging het fout in een springkasteel. Een medewerker liet het opblaasbare gevaarte plotseling leeglopen, terwijl er nog kinderen binnen waren.

Een moeder kon haar 2-jarige zoontje naar eigen zeggen net op tijd uit het leeglopende toestel halen. "Net voordat hij zou stikken", schrijft ze op Facebook. Ook dat leverde een klacht op bij de autoriteiten. Nu blijkt dat er op 24 augustus wederom sprake was van een incident, dit keer bij een klimvulkaan.



Inspectie

Een 14-jarige jongen maakte daar een val van 3 meter, waardoor hij zijn rechterpols brak. Zijn vader beweert dat het park te veel mensen toeliet op het speeltoestel. Nadat de man een melding deed bij de overheid, volgde er een inspectie. De vulkaan werd even later gesloten.



De directie van La Récré des 3 Curés laat in een reactie weten dat veiligheid altijd op de eerste plek komt en dat alle attracties jaarlijks worden gecontroleerd door een onafhankelijke keuringsinstantie, naast dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse checks door eigen technici. Het park verwelkomde het afgelopen seizoen 264.000 bezoekers.