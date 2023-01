Efteling

Efteling realiseert dit jaar bijna 12.000 extra zonnepanelen

De Efteling breidt het aantal zonnepanelen fors uit. Vorig jaar werd een deel van het parkeerterrein al voorzien van overkappingen met ruim 12.000 zonnepanelen. Daar komen in 2023 nog eens bijna 12.000 panelen bij. Ze worden geplaatst op een zonneweide in de buurt van het attractiepark.



Het veld ligt tussen de Eftelingsestraat en de Dreefseweg, aan de westzijde van het park. In mei beginnen de werkzaamheden. Eerst worden grond- en houtwallen aangelegd, met bomen en beplanting erop. "Hiervoor gebruiken we onder andere de grond die vrijkomt bij de totstandkoming van verschillende projecten, waaronder het Efteling Grand Hotel en het nieuwe themagebied Huyverwoud", aldus een woordvoerder.

Het terrein krijgt een oppervlakte van 29.200 vierkante meter, volgens de Efteling het equivalent van circa zes voetbalvelden. Het is de bedoeling om de zonnepanelen in september in gebruik te nemen. Door de uitbreiding kan het sprookjespark in totaal zo'n 35 procent van het huidige elektriciteitsverbruik zelf opwekken. De voorlichter noemt het "een grote stap op het gebied van duurzaamheid".



Symbolica

Inclusief de nieuwe zonneweide komt de Efteling uit op meer dan 25.500 zonnepanelen. Er liggen ook panelen op de daken van Symbolica, De Vliegende Hollander en Station de Oost. De Het park hoopt in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en in 2032 klimaatpositief. "Dat betekent dat de Efteling niet alleen de natuur van de Efteling beschermt, maar ook verbetert voor huidige en toekomstige generaties", aldus algemeen directeur Fons Jurgens.