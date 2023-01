Walibi Belgium

Video: fabrikant onthult ontwerpproces van Walibi's mega coaster Kondaa

Hoe is de 50 meter hoge mega coaster van Walibi Belgium ontwikkeld? In een videointerview met YouTube-kanaal Coaster Studios vertelt directielid Daniel Schoppen van fabrikant Intamin Amusement Rides wat er kwam kijken bij het ontwerpen van de spectaculaire achtbaan Kondaa, die openging in 2021.



Schoppen ziet Kondaa als de start van een nieuwe generatie mega coasters. Oude modellen van het achtbaantype bevatten vooral veel heuvels en hooguit een spiraal. In de loop der jaren introduceerde Intamin nieuwe elementen, die de volgens de directeur al snel werden gekopieerd door de concurrentie. "Nu wilden we het concept van mega coasters naar een nieuw niveau brengen."

De initiële opzet van Walibi Belgium was om het succes van Goliath in zusterpark Walibi Holland te evenaren, zegt Schoppen in de bijna zeven minuten durende YouTube-video. Het idee was om een baan te ontwerpen met "alles wat klassieke mega coasters goed maakt, aangevuld met nieuwe elementen". De eerste afdaling is gebaseerd op Expedition GeForce in het Duitse pretpark Holiday Park.



Catalogus

Nadat Intamin met een opzet kwam, liet Walibi-eigenaar Companie des Alpes nog twee opvallende dingen wijzigen. Zo vroeg men om een opvallend draai-onderdeel. Intamin presenteerde vervolgens een catalogus met mogelijke achtbaanelementen, waarna de klant koos voor een non-inverted cobra roll. Dat element bestond nog nergens anders ter wereld.



Daarnaast is het laatste gedeelte van de rit tijdens het ontwerpproces meermaals veranderd, aldus Schoppen. "We twijfelden steeds tussen een reeks kleine heuveltjes en een heartline roll." Voor de heartline roll - een langgerekte kurkentrekker - bleek uiteindelijk geen plek. Verder heeft Intamin dankzij nieuwe software kunnen zorgen voor soepelere overgangen tussen de elementen. "Je ziet ze niet, maar je voelt ze wel."



Nadeel

Schoppen bespreekt tot slot de toekomst van mega coasters. Hij ziet één belangrijk nadeel: het extreme achtbaantype wordt steeds zeldzamer door een gebrek aan ruimte en geld bij veel parken. Toch zijn er al wel enkele nieuwe exemplaren in de maak.