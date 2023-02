Disneyland Paris

Uniek decorstuk uit Disneyland Paris wordt geveild

Fans van Disneyland Paris krijgen de kans om een exclusief rekwisiet op de kop te tikken. Een bijzonder decorstuk uit het Disneyland Park wordt geveild. Het gaat om een enorme vliegende auto die jarenlang onderdeel was van het decor van de 360 graden-bioscoop Le Visionarium.



Het 350 kilo wegende object met de naam Reinastella werd ontwikkeld door automerk Renault, de hoofdsponsor van Le Visionarium. Bezoekers kwamen het futuristische voertuig niet alleen tegen bij de ingang van de attractie; een digitale versie van de wagen kwam voor in de laatste scène van de 360 graden-film.

Le Visionarium, gelegen in parkdeel Discoveryland, sloot in 2004 om plaats te maken voor Buzz Lightyear Laser Blast. De auto werd teruggegeven aan Renault. Ruim achttien jaar later gaat de vliegende schotel - 6 meter lang, 2,4 meter breed en 2,2 meter hoog - onder de hamer bij het Franse veilinghuis Artcurial. Het Disney-decorelement wordt omschreven als een "zeldzaam model, in prima staat".



Spraakopdrachten

Volgens het verhaal stamt de Reinastella uit het jaar 2328. "Wordt pas over 305 jaar uitgebracht!", meldt het veilinghuis dan ook gekscherend. De wagen, die naar verluidt bestuurd kan worden met spraakopdrachten, zou op 150 meter hoogte vliegen met een snelheid van 300 kilometer per uur.



"U zult begrijpen: deze vliegende schotel vliegt natuurlijk niet echt, maar is wel degelijk een interessant decoratief object dat het resultaat is van de verbeeldingskracht van de ontwerpstudio's van Renault, als visie van wat ons misschien te wachten staat in de toekomst", aldus Artcurial. De koplampen kunnen branden met behulp van een reguliere stekker.



Bieden

De veiling vindt vandaag om 14.00 uur plaats in Parijs, als onderdeel van het evenement Salon Rétromobile. Via artcurial.com is het mogelijk om op afstand te bieden. De organisatie verwacht dat het unieke item tussen de 2000 en 4000 euro zal opleveren.