Disneyland Paris

Video: Spider-Bots ontsnappen in nieuwe promotievideo voor Avengers-gebied Disneyland Paris

Disneyland Paris promoot het nieuwe Marvel-gedeelte Avengers Campus met een uitgebreide reclamevideo. In bijna tweeënhalve minuut wordt in beeld gebracht wat er zogenaamd na sluitingstijd in themagebied gebeurt, als de bezoekers naar huis zijn. Het filmpje bevat een hoop bekende Marvel-personages.



De spot begint met Captain America die uitkijkt over de campus in het Walt Disney Studios Park. Hij lanceert een intelligent vliegtuigje dat het hele terrein in de gaten kan houden. Vervolgens komen Gamora en Star-Lord voorbij. Spider-Man stuurt het toestel op ontsnapte Spider-Bots af, in de hoop de robotjes uit te kunnen schakelen.

Een drone brengt het terrein op spectaculaire wijze in beeld. In het Hero Training Center blijken Thor en Iron Man aanwezig te zijn, terwijl buiten de vrouwelijke krijgers uit Black Panther hun krijgsdans oefenen. Via Stark Factory komt het vliegtuig terecht in restaurant Pym Kitchen, waar een opstandige Spider-Bot wordt gesnapt. Captain Marvel weet het apparaatje uiteindelijk uit te schakelen.