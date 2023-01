Europa-Park

Eerste baandelen voor nieuwe rollercoaster Europa-Park gearriveerd

In Europa-Park zijn de eerste onderdelen voor een nieuwe achtbaan aangekomen. Het Duitse pretpark opent volgend jaar een Kroatisch themagebied met een tientallen meters hoge rollercoaster. De baandelen worden op dit moment vervoerd van leverancier Mack Rides naar het bouwterrein in Europa-Park.



Ook een groot deel van de steunpilaren, afkomstig uit België, ligt al klaar. Dat is te zien in de eerste aflevering van het tweede seizoen van Die Baudokumentation, een making-of-serie op Europa-Parks eigen streamingplatform Veejoy. Het programma wordt gepresenteerd door operationeel manager Lukas Metzger en projectleider Patrick Marx.

Metzger en Marx laten eveneens het toekomstige stationsgebouw zien, dat nu nog oogt als een betonnen blok. Door decoraties toe te voegen, moet het bouwwerk uiteindelijk meerdere kleine gebouwen naast elkaar voorstellen. Het wordt één van de grootste stations in het park. Stalen dakspanten van 1,5 bij 24 meter blijven zichtbaar als decorelementen.



Trucje

Bij het ontwerpen van het station heeft men een optisch trucje toegepast: het gebouw is in werkelijkheid 7 meter hoog, maar dankzij een losse muur oogt het gevaarte 10 meter hoog. De muur dient alleen ter decoratie. Dat is volgens Europa-Park nodig omdat het complex anders te klein zou uitvallen naast een 32 meter hoge coaster en een 28 meter hoge toren.



Officieel heeft de attractie nog geen naam, maar fans hanteren massaal de uitgelekte titel Voltron Coaster. De opening laat nog minimaal een jaar op zich wachten. Metzger en Marx beloven kijkers in de tussentijd op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op de bouwplaats.