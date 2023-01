Chessington World of Adventures Resort

Attractiepark in Engeland deelt details van nieuw Jumanji-themagebied

Nieuwe ontwerpen onthullen hoe een Jumanji-themagebied in een Engels pretpark eruit komt te zien. Chessington World of Adventures opent in 2023 World of Jumanji. We weten al langer dat daar een bijzondere wing coaster komt te staan. Op de vandaag gepubliceerde illustraties is het volledige themadeel zichtbaar. Daarnaast maakte het attractie- en dierenpark enkele nieuwe details bekend.



De wing coaster in World of Jumanji, gebouwd door de Zwitserse fabrikant Bolliger & Mabillard, gaat Mandrill Mayhem heten. Die naam verwijst naar de karretjes, vormgegeven als de West-Afrikaanse apensoort mandril. Er is sprake van een boomerang coaster, waarbij treinen vooruit en achteruit worden gelanceerd.

De baan bevat één inversie, die de trein zowel voorwaarts als achterwaarts aflegt. Mandrill Mayhem is geschikt voor personen met een lengte vanaf 120 centimeter. Blikvanger wordt een ruim 16 meter hoog jaguar standbeeld, waar de doodlopende baan omheen kronkelt.



Computerspel

Jumanji is de naam van het vervloekte spel uit de gelijknamige filmreeks, waarvan het laatste deel in 2019 verscheen. Er wordt al gewerkt aan een vervolg. In Chessington treden bezoekers in de voetsporen van filmpersonage Smolder Bravestone. Ze gaan op zoek naar een speciaal juweel om zo een vloek op te heffen en Jumanji te redden.



Naast de wing coaster bestaat de Jumanji-uitbreiding uit het vliegende tapijt Mamba Strike en Ostrich Stampede, een carrousel met op en neer springende gondels in de vorm van struisvogels. Verder belooft men "een doolhof van paden, gebaseerd op het iconische Jumanji-bordspel". Eten, drinken en souvenirs maken het themadeel compleet. De opening vindt in het voorjaar plaats.



Investering

World of Jumanji is de grootste investering uit de geschiedenis van het pretpark. Tegelijkertijd worden in het Chessington Safari Hotel zes Jumanji-themakamers gerealiseerd. Het Italiaanse collegapark Gardaland, net als Chessington onderdeel van Merlin Entertainments, opende vorig jaar al een Jumanji-darkride. Daar komt in 2023 een Jumanji-labyrint bij.