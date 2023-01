Mondo Verde Landgraaf

All-you-can-eat-concept in Limburgs pretpark is niet meer onbeperkt: 1 euro per snack

De all-you-can-eat-formule van het Limburgse attractiepark Mondo Verde is op de schop gegaan. De afgelopen jaren konden bezoekers van het pretpark in Landgraaf na het betalen van de entreeprijs onbeperkt eten en drinken. In 2023 gelden andere regels. Voor bepaalde etenswaren moet voortaan bijbetaald worden, bovenop de toegangsprijs.



Bezoekers mochten voorheen ongelimiteerd broodjes, snacks, pasta, friet, warme dranken, limonade en ijsdrank nuttigen. De inflatie dwingt Mondo Verde om de voorwaarden aan te scherpen. Frituursnacks en bakjes friet zijn niet meer inbegrepen bij een ticket. Daarvoor geldt voortaan een toeslag van 1 euro per product.

Het park biedt alleen entreebewijzen aan inclusief de all-you-can-eat-mogelijkheid. Op dit moment bedraagt de kassaprijs 20 euro per persoon voor personen vanaf 13 jaar en 15 euro voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar.



Seizoenskaart

Voor abonnementhouders gelden al langer aangepaste regels. Sinds 2018 moeten abonnees per bezoek verplicht 5 euro bijbetalen vanwege de all-you-can-eat-mogelijkheid. Sinds de invoering van het concept steeg de prijs van een seizoenskaart van 24 euro naar 42 euro per persoon.



Een andere verandering werd afgelopen jaar al doorgevoerd bij de ijsdrankautomaten. "Om te verduurzamen en om afvalverspilling tegen te gaan, zijn de plastic bekers hier niet langer verkrijgbaar", meldt Mondo Verde. "Wel hebben wij herbruikbare drinkbekers te koop voor 1,50 euro per stuk."