Efteling

Laagseizoen in de Efteling: naast Droomvlucht, Vliegende Hollander en Piraña nu ook Villa Volta dicht

Het attractieaanbod van de Efteling is momenteel niet om over naar huis te schrijven. Maar liefst vijf trekpleisters zijn gesloten voor werkzaamheden. Droomvlucht is al maanden dicht. Daar kwamen afgelopen week waterachtbaan De Vliegende Hollander en wildwaterbaan Piraña bij. Daarnaast wordt paardenshow Raveleijn niet opgevoerd.



En alsof dat niet genoeg is, is deze week ook Villa Volta niet toegankelijk in verband met een opknapbeurt. De renovatie, die naar verwachting tot en met vrijdag 20 januari duurt, was vooraf niet aangekondigd op de online onderhoudskalender. Intern stond de klus al wel langer op de planning, meldt een woordvoerder. Dat is men vergeten online te communiceren.

Door de sluiting van Villa Volta is er nu nagenoeg niets meer te beleven op het Ton van de Venplein, waar ook Droomvlucht en Raveleijn aan liggen. Alleen het station van de Stoomtrein en enkele eetkraampjes zijn nog geopend. Het zorgt, zeker in combinatie met het druilerige weer, voor een nogal troosteloos aanblik.



38 euro

De Efteling vraagt op dit moment 38 euro per persoon voor een toegangskaartje. Droomvlucht moet begin maart weer opengaan. De Efteling hoopt de Piraña half maart weer in gebruik te kunnen nemen. Raveleijn en De Vliegende Hollander volgen waarschijnlijk eind maart. De exacte openingsdata kunnen nog wijzigen. In maart gaan ook Archipel, Symbolica en Max & Moritz enkele dagen dicht.



Ook op andere plekken in het park wordt gewerkt. Zo staan er nog minimaal een jaar bouwschuttingen in het entreegebied, voor de komst van het Efteling Grand Hotel. Even verderop is de laan richting Frau Boltes Küche afgesloten voor graafwerk. Op de oude plek van het Spookslot is de bouw van de nieuwe attractie Danse Macabre begonnen. Bovendien verdween restaurant Panorama achter bouwhekken voor een ingrijpende verbouwing, die nog maanden gaat duren.



Mooier doorgeven

Het Efteling-management beseft zelf ook dat de gastbeleving momenteel niet optimaal is. In een verklaring wordt uitgelegd dat groot onderhoud hard nodig is om ervoor te zorgen dat het park toekomstbestendig blijft. "We willen de Efteling nog mooier doorgeven dan ze nu al is", luidt de toelichting. "Daarom gaan we zuinig om met wat er staat. Onderhoud is daarbij dus noodzakelijk."



Waarom moeten bezoekers daarmee geconfronteerd worden? "Vroeger voerden we het onderhoud uit in de maanden dat we gesloten waren, dan hadden onze gasten er geen last van. Sinds 2010 zijn we jaarrond geopend en moeten we creatiever omgaan met de periodes dat attracties gesloten zijn."



Beperken

Bij kleiner onderhoud lukt het vaak om de werkzaamheden buiten openingstijd in te plannen. "Als dat niet lukt, proberen we in één periode zo veel mogelijk te doen, om het onderhoud de rest van het jaar te beperken."