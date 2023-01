Tropical Islands Resort

Vlaamse influencer kraakt zwemparadijs Tropical Islands af: 'De hel'

Een bekende Vlaming kraakt het bekende Duitse zwemparadijs Tropical Islands af op Instagram. Influencer en programmamaker Kamiel De Bruyne bracht onlangs samen met zijn vriendin een bezoek aan het populaire vakantieoord nabij Berlijn. Na afloop stak hij zijn mening niet onder stoelen of banken.



In een compilatie laat De Bruyne op cynische wijze zien wat hij allemaal aantrof. "Kom met mij mee op trip naar de hel", begint hij. Vervolgens toont de videomaker de slechte staat van de hangar waar Tropical Islands in gebouwd is. "Super, super veilig", concludeert de Belg sarcastisch.

De Bruyne, die grapt dat hij de uitgang niet kon vinden, beschrijft zijn verblijf in Tropical Islands als "een vreselijke zeppelinhangar vol jenglende kinderen". Hij klaagt over "heel veel mensen, heel veel kinderen en heel veel lawaai". "En ja, we hebben de fout gemaakt om ook in die dome te slapen."



Ballonvaart

Het koppel besloot verder "een echte ballonvaart" te maken. Tegen betaling trekt een medewerker een luchtballon aan een kabel door de hangar. "Die vond mijn vriendin echt geweldig", aldus De Bruyne. Daarna komt zijn panikerende vriendin in beeld. "Echt vreselijk", verzucht ze.



Uit de reacties onder het filmpje blijkt dat veel mensen vergelijkbare ervaringen hadden. Jacolien Koster noemt haar bezoek een "dikke scam". "50 euro betaald terwijl bijna alle glijbanen dicht waren voor renovatie en het fucking druk was overal." In de kleine zwembaden en de wildwaterbaan stond zo weinig water "dat je net een gestrande walvis was".



Kakkerlakken

"Viel helaas heel erg tegen", meldt Daniël Witvliet. Iemand anders heeft nog een ander kritiekpunt: een afschuwelijke kakkerlakkenplaag. "Wij hebben ze geprobeerd te tellen en zijn na een half uur, bij tieneneenhalve kakkerlak, maar opgehouden. Ik had medelijden met iedereen die er ging slapen."