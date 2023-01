Nieuws

Nederlanders roepen Oekraïense regering op om dierentuinen te helpen

De dierentuinen in Oekraïne moeten een speciale status krijgen, zodat ze verzekerd blijven van stroom. Daarvoor pleiten twee Nederlandse zwaargewichten in de dierentuinbranche. Oud-Blijdorp-directeur Marc Damen en Marjo Hoedemaker, voormalig hoofd dierverzorging van DierenPark Amersfoort, springen in de bres voor de Oekraïense dierenparken.



Damen is mentor van Kyiv Zoo in hoofdstad Kiev, terwijl Hoedemaker zich opwerpt als mentor en adviseur van Kharkiv Zoo in Charkov. De Nederlanders zien met lede ogen aan hoe de dierentuinen in Oekraïne in de problemen komen doordat ze regelmatig zonder elektriciteit zitten.

Door de oorlog met Rusland is stroom op dit moment zeer schaars in het Oost-Europese land. De Russen bombarderen aan de lopende band energiecentrales. Dat treft niet alleen mensen: als dierenverblijven nauwelijks verwarmd kunnen worden, levert dat schrijnende situaties op.



Diarree

"Longontsteking bij de mensapen bijvoorbeeld", vertelt Hoedemaker in gesprek met de DPG Media-kranten. "En giraffen krijgen diarree." Damen, die zeven jaar directeur was van Diergaarde Blijdorp, hoopt dat de dierentuinen aangewezen kunnen worden als "urgente instellingen", net als ziekenhuizen en scholen.



De Nederlanders brachten de noodkreet over aan branchevereniging EAZA, die een brief stuurde naar de Oekraïense president Vladimir Zelenski. Damen benadrukt dat stadsdierentuinen door de Russische invasie "een veel bredere functie" hebben gekregen. Veel mensen die hun huis moesten verlaten, brachten huisdieren als tropische vogels, reptielen en amfibieën naar een dierenpark in de buurt.



Houtkachels

De dierentuinen hebben zelf al stappen gezet om zo veel mogelijk dieren te kunnen redden in de winter. Er werden generatoren en houtkachels aangeschaft, al zijn dat er nog niet genoeg. Waar mogelijk worden verschillende diersoorten in één gebouw ondergebracht, zodat er minder ruimtes verwarmd hoeft te worden. EAZA, waar de parken in kwestie overigens geen lid van zijn, levert voedsel en medicijnen voor de dieren.