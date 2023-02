Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris staat weer vol met bouwschuttingen

De hoeveelheid bouwschuttingen in Disneyland Paris loopt de spuigaten uit. Wie vandaag de dag een wandeling maakt door de Disney-parken, wordt de hele dag door geconfronteerd met werkzaamheden. Op talloze plekken bestaat het straatbeeld uit hekken en schotten.



Disneyland Paris is berucht om de gigantische hoeveelheid bouwprojecten en opknapbeurten, die vaak ook nog eens eindeloos lijken te duren. De afgelopen maanden viel het aantal schuttingen relatief mee, maar op dit moment staat het resort weer vol met houten afscheidingen.

Dat begint al op de parkeerplaats, waar al bijzonder lang gewerkt wordt aan het vernieuwen van de loopbanden richting de hoofdingang. Hekken met blauwe doeken onttrekken de werkzaamheden aan het oog. Even verderop verdween een deel van de bagagecontrole achter schuttingen.



Pizzeria

Het Disneyland Hotel bij de ingang van het Disneyland Park staat nog steeds in de steigers. Ook daar werden dranghekken en schuttingen geplaatst. In parkdeel Fantasyland treffen bezoekers op drie plaatsen houten wanden aan: bij It's a Small World, Pizzeria Bella Notte en Les Voyages de Pinocchio.



Even verderop zijn horecalocaties Cool Post in Adventureland en Fuente del Oro Restaurante in Frontierland gesloten in verband met verbouwingen. In het Walt Disney Studios Park zullen de schuttingen nog wel even blijven staan: in afwachting van een grote uitbreiding werd het wandelpad tussen Toy Story Playland en de zij-ingang van Avengers Campus deels ommuurd.



Kledingwinkel

En alsof dat nog niet genoeg is, veranderde uitgaansgedeelte Disney Village afgelopen maand in een soort bouwterrein. Bezoekers struinen er langs groene, paarse en blauwe panelen. In verband met een grote transformatie van het gebied gingen de restaurants Café Mickey, Planet Hollywood en King Ludwig's Castle dicht. Hetzelfde geldt voor de kledingwinkel Disney Fashion Junior.



Al met al wordt wel duidelijk waarom sommige pretparkfans de bestemming gekscherend Schuttingland Paris noemen. Het is de vraag of het Europese Disney-resort spoedig van die reputatie afkomt. Veel ingrijpende werkzaamheden, zoals de metamorfoses van Disney Village en het Walt Disney Studios Park, zullen nog jaren in beslag nemen. Het Disneyland Hotel moet in 2024 weer opengaan.