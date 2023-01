Holiday Park

Plopsa wil Duits attractiepark Holiday Park ook 's winters openstellen

Holiday Park voegt zich bij de Europese attractieparken die ook 's winters toegankelijk zijn. Het is de bedoeling om het Duitse Plopsa-pretpark tijdens het winterseizoen van 2023 en 2024 volledig te openen. Dat bevestigt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aan Looopings. Tot nu toe is 's winters alleen een klein deel van het park in gebruik.



Onder de noemer Holiday Park Winter worden op bepaalde dagen in de wintermaanden het overdekte gedeelte Holiday Indoor en themagebied Majaland opengesteld. Vanaf eind 2023 moeten ook de meeste buitenattracties operationeel zijn in de winter.

Op de nieuwe openingskalender is te zien dat Holiday Park tussen begin november 2023 en zondag 7 januari 2024 geopend zal zijn op alle zaterdagen en zondagen en tijdens de volledige kerstvakantie. In november zijn de poorten open van 10.00 tot 17.00 uur, in december en januari van 11.00 tot 18.00 of 19.00 uur.



Mega coaster

Over het winterse attractieaanbod is nog niets bekend. De opvallendste buitenattracties zijn mega coaster Expedition GeForce, lanceerachtbaan Sky Scream, zweefmolen Lighthouse Tower, vrijevaltoren Free Fall Tower, vliegtuigmolen Sky Fly, boomstambaan Wickie Splash, disk'o coaster Die Große Welle, watergevecht Splash Battle en wildwaterbaan DinoSplash.