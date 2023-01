Disneyland Paris

Parade Disneyland Paris ingekort: wagen Peter Pan defect

Disney Stars on Parade, de dagelijkse parade van Disneyland Paris, is ingekort. Vanwege een defect werd de paradewagen van Peter Pan in tweeën gesplitst. Tot nader order wordt alleen het voorste gedeelte, bestaand uit een rotspartij in de vorm van een schedel, gebruikt.



Het achterste deel van het wagen oogt als een gigantische halve maan met tandwielen en een gezicht. Daar hangt een goudkleurig schip aan dat heen en weer kan schommelen. Normaal gesproken neemt hoofdpersoon Peter Pan plaats op de vliegende boot. Kapitein Haak zit op de schedel ervoor.

Sinds afgelopen weekend ontbreekt de maan met het schip. Disney heeft daar zelf niet over gecommuniceerd. Volgens ingewijden moeten onderdelen van de wagen vervangen worden. Dat zou kostbaar én tijdrovend zijn. Op dit moment is niet duidelijk wanneer de Peter Pan-unit weer compleet zal zijn.



2017

Andere wagens staan in het teken van onder andere Toy Story, The Lion King, The Jungle Book, Finding Nemo, Sleeping Beauty en Frozen. Disney Stars on Parade wordt elke dag opgevoerd, tegenwoordig om 17.30 uur. De stoet ging in 2017 in première als onderdeel van de viering van het 25-jarig jubileum.