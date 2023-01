Efteling

Vechtpartij bij Efteling-attractie Symbolica: drie mannen aangehouden

In de Efteling heeft zondagmiddag een vechtpartij plaatsgevonden. Bij de attractie Symbolica ontstond een conflict tussen bezoekers en personeelsleden. Volgens omstanders zijn beveiligers van het attractiepark mishandeld. De politie heeft uiteindelijk drie mannen opgepakt.



De exacte aanleiding is niet duidelijk. In een TikTok-filmpje spreekt een ooggetuige over "een dikke fittie in de Efteling", waarbij geslagen en geschreeuwd werd op de Pardoes Promenade. De aangehouden personen zijn verhoord, vertelt een politiewoordvoerster aan Looopings.

"Daarna zijn ze in vrijheid gesteld." Twee medewerkers van de Efteling hebben aangifte gedaan tegen de vechtersbazen. "De politie doet verder onderzoek en maakt daarna een dossier op", vult de voorlichtster aan.