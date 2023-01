Plopsaland De Panne

Anubis The Ride in Plopsaland De Panne loopt halverwege de baan vast

Bezoekers van Plopsaland De Panne hebben vandaag geen ritje kunnen maken in Anubis The Ride. De reden: een karretje van de lanceerachtbaan was halverwege de baan vastgelopen. Op beelden van pretparkfans is te zien hoe het bakje het parcours niet heeft kunnen afmaken door een gebrek aan snelheid.



In De Panne was zondagmiddag sprake van windvlagen van zo'n 40 kilometer per uur. Vermoedelijk heeft een operator een inschattingsfout gemaakt bij een testrit. Het karretje zal terug naar het station getakeld moeten worden. Een Plopsa-woordvoerder was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

Anubis The Ride is 600 meter lang en 34 meter hoog. Normaal gesproken bedraagt de topsnelheid 90 kilometer per uur. Passagiers gaan na de lancering drie keer over de kop. De attractie werd veertien jaar geleden gebouwd door de Duitse fabrikant Gerstlauer.



Weersomstandigheden

In tegenstelling tot andere grote Belgische pretparken blijft Plopsaland het hele jaar geopend. Tot begin april is het park toegankelijk op alle woensdagen, zaterdagen en zondagen, plus de krokusvakantie. De buitenattracties zijn in principe open als de weersomstandigheden het toelaten.