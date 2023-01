Apenheul

Moeder zoekt getuigen van pijnlijk ongeluk in Apenheul

Een bezoeker van Apenheul deelt een opvallende getuigenoproep op Facebook. Daniëlle de Jong uit Uden was in de meivakantie met haar toen 6-jarige zoontje Mick in het Apeldoornse dierenpark. Bij de toegangscontrole ging de knul op een touw zitten, vastgemaakt aan een zware zuil.



Daardoor viel het gevaarte op de knul. Hij raakte ernstig gewond. Het slachtoffer moest per ambulance worden afgevoerd naar het ziekenhuis, waar bleek dat zijn bovenbeen was gebroken. Bij een operatie zijn er pinnen in het been gezet, schrijft de vrouw. "Met als gevolg maandenlange revalidatie."

Tot verbazing van De Jong blijkt Apenheul geen aansprakelijkheid te aanvaarden voor het incident. Daarom zoekt ze nu naar mensen "die dit ongeval hebben gezien en ons kunnen helpen de precieze omstandigheden vast te stellen". Ze hoopt dat het bericht zo vaak mogelijk gedeeld wordt.



Camerabeelden

Het voorval vond plaats op vrijdag 6 mei 2022, rond het middaguur. In gesprek met Omroep Gelderland vult de moeder aan dat er camerabeelden beschikbaar zijn. "Maar volgens Apenheul moeten we aantonen dat de zuil niet verankerd was. We zoeken nu getuigen om ons verhaal nog sterker te maken."



Met de jongen gaat het vandaag de dag een stuk beter. Hij kan weer lopen en voetballen, al is na de operatie wel geconstateerd dat zijn been scheef staat. In maart wordt daarom opnieuw een röntgenfoto gemaakt. Een woordvoerster van Apenheul zegt mee te leven met het slachtoffer. De verdere afhandeling loopt via de verzekering.