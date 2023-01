Disneyland Paris

Oud-medewerker Disneyland Paris veroordeeld voor aanranden collega

Een voormalig medewerker van Disneyland Paris is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor het aanranden van een collega. De 21-jarige man was als uitzendkracht werkzaam in het Walt Disney Studios Park. Daar drukte hij op 22 november vorig jaar zijn geslachtsdeel tegen een vrouwelijke werknemer aan.



Vervolgens wreef hij zijn lichaam tegen de 23-jarige collega. Het incident vond plaats in de controlekamer van de attractie Slinky Dog Zigzag Spin, een rupsbaan in Toy Story Playland. De medewerkster was de attractie aan het besturen toen de man binnenkwam. Enkele seconden later snelde ze zich huilend naar haar teamleiders om het voorval te melden.

Disneyland besloot de dader op staande voet te ontslaan. Hij werd ook opgepakt door de politie. Tegenover de rechter ontkende de man een strafbaar feit te hebben begaan, meldt dagblad Le Parisien. Zijn advocaat betwijfelde of er echt sprake was van aanranding.



Aangifte

Hij wees er in de rechtszaal op dat de man iets soortgelijks had geflikt bij een andere vrouw. Zij koos ervoor om geen aangifte te doen. De rechter ging niet mee in die argumentatie.



Uiteindelijk is het voormalige personeelslid veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Dat is drie maanden minder dan waar de officier van justitie om had gevraagd. Ook moet de dader verplicht een cursus over seksuele agressie volgen. Vanwege zijn blanco strafblad wordt de man niet geregistreerd als zedendelinquent.