Legoland Billund Resort

Pinguïns verdwijnen uit Legoland in Denemarken

Legoland Billund in Denemarken stopt met het houden van pinguïns. Tot nu toe kwamen bezoekers de dieren tegen in het themagebied Polar Land, geopend in 2012. Onlangs is besloten om na tien jaar afscheid te nemen van de pinguïnkolonie in Penguin Bay. Legoland wil nog niets zeggen over de vervanging.



Het attractiepark huisvestte ongeveer twintig pinguïns. Ze zijn verhuisd naar de Belgische dierentuin Pairi Daiza en het Deense aquarium Kattegatcentret. Een woordvoerder benadrukt dat de dieren nog steeds heel populair waren bij het publiek. Toch vond men het tijd voor een andere invulling van de locatie.

In Polar Land bevinden zich drie attracties, waaronder familieachtbaan Polar X-plorer. Bijzonder was dat de trein langs Penguin Bay reed. Er hoeven overigens geen medewerkers ontslagen te worden: de pinguïnverzorgers richten zich nu volledig op aquarium Atlantis by Sea Life, dat onderdeel is van het pretpark.



Britse groep

Legoland Billund was het allereerste Lego-park ter wereld, geopend in 1968. Inmiddels zijn er meerdere vestigingen in Europa. De locaties worden gerund door de Britse groep Merlin Entertainments.