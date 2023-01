Disneyland Paris laat kerstboom nog even staan vanwege harde wind

Disneyland Paris

Het kerstseizoen van Disneyland Paris is al een week achter de rug, maar de grote kerstboom in het Disneyland Park staat er nog steeds. Normaal gesproken wordt het 24 meter hoge gevaarte vrijwel direct na de kerstvakantie gedemonteerd. Dat bleek dit jaar geen optie.



De boom is sinds begin november 2022 te vinden op Town Square, het plein achter treinstation Main Street Station. Voor het afbreken ervan moet een enorme hijskraan ingezet worden. Door de harde wind van de afgelopen week was dat tot nu toe niet mogelijk. Er staan al wel bouwschuttingen om de kerstboom heen.

De blikvanger zal verdwijnen zodra de weersomstandigheden het toelaten. Dat gebeurt buiten openingstijd. Andere kerstdecoraties in het Disney-resort konden al wel weggehaald worden. Disneyland viert traditiegetrouw kerst tot de laatste dag van de kerstvakantie.