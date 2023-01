Bobbejaanland

Marketingbureau is wel tevreden over afgekraakt Bobbejaanland-logo: 'We zijn heel erg trots'

Het marketingbureau dat verantwoordelijk is voor de nieuwe uitstraling van Bobbejaanland snapt niet waar alle kritiek vandaan komt. Het pretpark ging voor een omstreden nieuwe huisstijl in zee met het Britse bedrijf Flintlock. Op LinkedIn laten de oprichters van de firma weten dat ze apetrots zijn op het eindresultaat.



Het nieuwe logo van Bobbejaanland houdt de gemoederen al dagen bezig. Pretparkfans begrijpen niet waarom gekozen is voor een simplistisch, kinderlijk ontwerp met felle kleuren en rare vormen. Het attractiepark ontving honderden negatieve reacties. De bedenkers zijn zich ondertussen van geen kwaad bewust.

"Fantastisch om te zien dat de nieuwe merkidentiteit van Bobbejaanland, die we samen met Peggy Verelst hebben ontwikkeld, gelanceerd is", schrijft Tasha Gladman bijvoorbeeld. Ze is mede-oprichter van Flintlock. "We zijn heel erg trots op hoe het allemaal tot leven komt."



Petje af

Volgens Gladman geeft het logo "de ziel en het verhaal van dit speciale park" weer. Ze kijkt ernaar uit om "stapsgewijs de strategie te implementeren voor dit spannende nieuwe merktraject". "Petje af allemaal, we vinden het geweldig geworden!"



Haar collega en mede-oprichter Graham Appleyard sluit zich daarbij aan. "Heerlijk om te zien hoe de nieuwe merkpositionering en strategie van Bobbejaanland tot leven komen, met als eerste stap de nieuwe merkidentiteit", meldt hij. "Uitstekend werk van Peggy Verelst en Tasha Gladman. Binnenkort meer..."



Unilever

Het is niet duidelijk hoeveel Bobbejaanland voor de nieuwe stijl betaald heeft. Marketingbureau Flintlock, gevestigd in de Engelse kustplaats Bosham, werkte naar eigen zeggen eerder voor merken als Decathlon, Lipton, Unilever, AkzoNobel, Costa Coffee, Guinness, Baileys, Captain Morgan en Johnnie Walker.



Commercieel directrice Verelst liet eerder al aan Looopings weten dat het nieuwe logo definitief is en dat er geen plannen zijn om de controversiële wijziging terug te draaien. Flintlock laat ondertussen op LinkedIn doorschemeren dat het bedrijf een bredere samenwerking is aangegaan met Bobbejaanland-eigenaar Parques Reundios. Daarbij horen bijvoorbeeld ook Attractiepark Slagharen en Movie Park Germany.