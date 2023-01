Phantasialand

Suske en Wiske bezoeken Phantasialand in nieuw stripverhaal

Een nieuw stripboek van Suske en Wiske staat in het teken van het Duitse pretpark Phantasialand. In het stripverhaal De Rookburgh Rookies, dat binnenkort uitkomt, brengen de Vlaamse striphelden een bezoek aan het attractiepark in Brühl. Daar beleven ze een avontuur in Rookburgh, de steampunk-themawereld waar flying coaster F.L.Y. te vinden is.



"Als ze Rookburgh bezoeken, wordt het avontuur wel heel levensecht", luidt de omschrijving. Hoofdpersonages Suske, Wiske, Lambik en Sidonia komen "op magische wijze" terecht in het Rookburgh uit het verleden. "Daar blijkt de stad te worden gerund door een zekere An Traciet, die haar fortuin maakt door stoom te verkopen aan de rijke inwoners die ver boven de stad in peperdure ballons wonen."

Een groep kinderen kwam in opstand tegen de kwade heerseres, zo ontdekken Suske en Wiske. De zogenoemde Rookburgh Rookies beschikken over een nieuwe vorm van energie die de vervuilende koolcentrales overbodig maakt. An Traciet wil hen echter koste wat kost uitschakelen.



Omslag

Het 48 pagina's tellende album is ontwikkeld in samenwerking met Phantasialand, als onderdeel van een commerciële deal. De Rookburgh Rookies, genummerd als het 368e Suske en Wiske-stripboek, verschijnt op woensdag 3 mei. Men heeft het uiterlijk van de omslag nog niet onthuld. Wel toont Studio Vandersteen alvast drie karakters uit het verhaal: Zihna, Zihno en een man die iets weg heeft van acteur Sam Elliott.



Suske en Wiske doken in de loop der jaren vaker op in Europese attractieparken. Zo gingen kwamen ze in de verhalen De Vliegende Klomp (1975), De Efteling-elfjes (1978), De Belhamel-bende (1982) en Fata Morgana (1988) terecht in de Efteling. In De Lieve Lilleham (1983) komt het Deense pretpark Tivoli voorbij.



Bellewaerde Park

Voor De Kattige Kat (1986) weken de stripfiguren uit naar Bellewaerde Park. De Razende Race (1996) speelt zich af in Plopsa Coo, dat toen nog Télécoo heette. Het scenario van Tex en Tery (1997) gaat deels over Boudewijn Seapark.