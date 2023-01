Disneyland Paris

Glazen deur van Lego-winkel Disneyland Paris gebroken

Een glazen deur van de Lego-winkel in Disneyland Paris is vanochtend in duizenden stukjes uiteengespat. Het gevaarte brak af, vermoedelijk door de harde wind. Foto's van omstanders tonen hoe het voetpad naast de etalage bezaaid is met glas.



Ook de deurgrepen belandden op de grond. Tijdens het voorval was The Lego Store geopend voor publiek. Over eventuele gewonden is niets bekend. De souvenirwinkel bevindt zich in Disney Village, het vrij toegankelijke restaurant- en winkelgebied naast de Disney-parken.

Een week geleden viel ook al een glazen deur kapot in het Disney-resort. Toen brak een toegangsdeur van New York Boutique af, de winkel in Disney Hotel New York - The Art of Marvel.