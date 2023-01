Bobbejaanland

Bobbejaanland is niet van plan om verguisd logo te vervangen: 'Weloverwogen beslissing'

Het nieuwe logo van Bobbejaanland is een blijvertje. Dat vertelt commercieel directrice Peggy Verelst aan Looopings. Sinds de presentatie van een nieuwe huisstijl wordt het Vlaamse attractiepark overspoeld met kritiek. Veel pretparkfans vroegen zich af of Bobbejaanland de aanpassing niet beter kan terugdraaien. Daar zijn geen plannen voor, aldus Verelst.



Het officiële beeldmerk van Bobbejaanland oogt sinds afgelopen week als een soort kinderlijke versie van het McDonald's-logo, met felle kleuren en een sierlijk achtbaansymbool in de vorm van de letter M. 'Bobbejaan' wordt krom weergegeven, waarbij de letter 'e' is ontworpen als een lachebekje. Daaronder staat 'Land' in het groen, in een ander lettertype.

Het nieuwe Bobbejaanland-seizoen begint op zaterdag 1 april. Vanaf dat moment gaan bezoekers het embleem ook in het park tegenkomen. Hoewel online meermaals is gesuggereerd dat de introductie van de huisstijl een 1 aprilgrap betreft, is Bobbejaanland bloedserieus over de wijziging.



Eén nacht ijs

Sinds de publicatie kwamen er nagenoeg alleen negatieve reacties. Daar doet het park vooralsnog niets mee, laat de directrice weten. "Dit logo is definitief." Welke boodschap heeft het management voor de honderden personen die het logo de afgelopen dagen hebben afgekraakt en geridiculiseerd op social media? "Deze verandering is een weloverwogen beslissing. We zijn echt niet over één nacht ijs gegaan."



Het beeldmerk is bedacht door het het Britse bureau Flintlock, in samenwerking met Verelst en parkeigenaar Parques Reunidos. Hoelang het logo het gaat volhouden, blijft de vraag. Begin 2020, drie jaar geleden, kwam Bobbejaanland ook al met een nieuw logo. Dat ontwerp was afgelopen seizoen nog niet eens overal in het park doorgevoerd.