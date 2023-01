PortAventura World

PortAventura wil niet reageren op geruchten over overname door Universal

Wordt het Spaanse pretparkresort PortAventura World overgenomen door de Amerikaanse multinational Universal? Verhalen daarover doen al geruime tijd de ronde in de Europese pretparkwereld. Looopings heeft een woordvoerster van PortAventura telefonisch om een reactie gevraagd. Ze wil het gerucht bevestigen noch ontkennen.



"Dit zijn op dit moment gewoon geruchten, niemand van PortAventura heeft hier iets over naar buiten gebracht", vertelt de voorlichtster aan Looopings. "Er zijn altijd veel geruchten in deze branche. Buitenstaanders beweren dat ze allerlei informatie hebben over mijn bedrijf, dat verbaast me. Op geruchten reageren wij nooit, dus nu ook niet."

Maar waarom ontkent PortAventura het verhaal niet gewoon? Op die manier zou men de geruchten eenvoudig de kop in kunnen drukken. "Als we op elk gerucht moeten gaan reageren, dan blijven we bezig. Daarom houden we het altijd op: geen commentaar. We zeggen er niets over."



Universal Mediterranea

Op Spaanse fora is de vermeende komst van Universal naar Europa al weken het gesprek van de dag. Ook op social media raken pretparkfans uit de hele wereld er niet over uitgepraat. PortAventura, geopend in 1995, was tussen 1998 en 2004 al in handen van Universal. Het resort werd destijds hernoemd naar Universal's Port Aventura en later naar Universal Mediterranea.



Zo werd de bestemming in Salou het eerste Universal Studios-attractiepark van Europa. Nadat de Amerikanen hun aandelen verkochten, keerde de term Port Aventura terug. Wel werd de spatie uit de merknaam verwijderd om conflicten over het handelsmerk te voorkomen. Vandaag de dag werkt PortAventura nog wel samen met Universal: men huurt bijvoorbeeld de rechten op mascotte Woody Woodpecker.



Geregistreerd

Nu gaan er dus geruchten dat Universal zich opnieuw wil vestigen in Europa. Fans vermoeden dat het bedrijf wederom PortAventura op het oog heeft, maar daar is nog geen concreet bewijs voor. Wel werd de merknaam Universal Destinations & Experiences deze maand geregistreerd bij EUIPO, het bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.



Op dit moment is PortAventura World eigendom van de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR en de internationale private-equityfirma Investindustrial. Universal heeft momenteel vijf resorts in vier landen, namelijk in de Verenigde Staten, Japan, Singapore en China. Daar zijn attracties te vinden rond bekende merken als Harry Potter, Jurassic World, Nintendo en Minions.