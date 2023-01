Walibi Holland

Ook Walibi Holland ging meermaals de mist in met droneregels

Walibi Holland heeft zich de afgelopen jaren verschillende keren niet gehouden aan de landelijke wetgeving met betrekking tot drones. Dat geeft een woordvoerder van het pretpark toe in gesprek met Looopings. Voor dronevluchten na zonsondergang is in Nederland een speciale ontheffing benodigd. Die heeft Walibi niet.



Zo'n ontheffing kan aangevraagd worden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Walibi was er niet van op de hoogte, beweert de voorlichter. De afgelopen jaren werd meermaals een drone ingezet in het donker, voor promotionele doeleinden.

Zo filmde een drone 's avonds laat bij zomerfestival Lekkergaan en tijdens horror-evenement Halloween Fright Nights. Ook voor winteropening Bright Nights werd de drone in het donker gebruikt. De beelden zijn te vinden op social media. "Wij waren in de veronderstelling dat wij op eigen terrein, met de drone in het zicht, in de avonduren mochten filmen", zegt de woordvoerder.



Beterschap

Kennelijk hadden Walibi-medewerkers eerder niet de moeite genomen om de landelijke droneregels na te lezen, die gewoon op een overheidswebsite staan. Er wordt beterschap beloofd. "Voor toekomstige filmopnames in de avond zullen wij een gecertificeerde drone-operator inhuren, die wel over een ontheffing beschikt."



Eerder deze maand bleek al dat Toverland de fout in is gegaan met de dronewetgeving. Ook daar werd herhaaldelijk na zonsondergang gevlogen, zonder de wettelijk verplichte ontheffing. Het Noord-Limburgse attractiepark gaf toe de regels wel te kennen. Het management koos er bewust voor om ze te negeren.