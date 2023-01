Bobbejaanland

Honderden negatieve reacties op nieuw logo Bobbejaanland: 'Dit kan écht niet'

Heeft Bobbejaanland een grote fout gemaakt door een nieuw logo te introduceren? Het Vlaamse pretpark wordt op social media bedolven onder kritiek na het presenteren van een nieuwe huisstijl. De positieve reacties zijn op één hand te tellen. Tegelijkertijd kwamen er vele honderden commentaren van pretparkfans die niet begrijpen waarom Bobbejaanland voor dit ontwerp gekozen heeft.



Een greep uit de berichten op de officiële Instagram-pagina van het attractiepark: "Wat een lelijk logo", "Laat dit alsjeblieft een grap zijn", "Te simpel en zonder enige identiteit", "Het lijkt eerder een kindertekening dan een pretparklogo", "Spuuglelijk", "Wat een rommel", "Dit kan écht niet" en "Ik hoop dat jullie deze designer niet te veel hebben betaald want dit slaat echt nergens op".

Eigenlijk is nagenoeg iedereen het erover eens: dit project is 100 procent mislukt. Meerdere personen vragen zich af of het een 1 aprilgrap betreft. "Welke snuffelstaigaire hebben jullie op dit project gezet?", wil Guido van Hout weten. "Fijn te horen dat jullie het zelf geweldig vinden. De rest van de wereld denkt er toch iets anders over, ben ik bang." Rony Kennes: "Oubollig, lelijk, slecht uitgewerkt logo."



Schrijnend

Kobe Windels houdt zijn hart vast voor ontwikkelingen in het park. "Laten we hopen dat de vernieuwde Indiana River een hoger niveau krijgt dan dit logo." Seppe Desmet vindt het logo "net zo lelijk als de thematisering in Bobbejaanland". "Wow, schrijnend", verzucht Hans Gijbels. "Nieuwe designer nodig?", vraagt Maïthe Derynck. Cato Fiesack: "Dit is echt superlelijk, verander het alsjeblieft terug." Audoor Brenden: "Kan het nog lelijker?" Milan Verhulst: "Kwaliteit gaat er niet op vooruit in Bobbejaanland zo te zien."



Op Facebook zijn de reacties niet veel beter. "Een park dat al jaren met een identiteitscrisis leeft en nu een logo heeft dat gemaakt is door de plaatselijke basisschool bij de jaarlijkse tekenwedstrijd", beschrijft Rudy Dierick de situatie. "Hopelijk word het nog aangepast", zegt Dimitri Reemers. Damian Houtsma noemt het logo "de slechtste die ze afgelopen jaren hebben gehad". Sandra Vader: "Vragen jullie vooraf geen mening van publiek?"



Aandelen

En dan zijn er ook nog tientallen mensen die een link leggen met McDonald's, vanwege de grote gele letter M. "Bobbejaanland heeft aandelen bij McDonald's zeker?", suggereert Lonneke Bart. "McBob presenteert de McBob!", grinnikt Ardaan Liebau. "Ik krijg weer zin in friet!", vertelt Jim Mathon. "McDonald's, en toch onbetaalbaar", sneert Koen Lieckens.



"Kan niet wachten om in de McFury te gaan!", grapt Yorick Bogaert. Jules Deleersnijder: "De McDonald's zal blij zijn met de extra reclame." Pieter Nys: "Ik krijg meer zin in een Big Mac en frieten in plaats van een pretpark..." Jos Boudestein cynisch, verwijzend naar de slogan van McDonald's: "I'm lovin' it!"



Advies

Erwin Taets van de gerenommeerde podcast Ochtend in Pretparkland heeft nog wel een advies voor de directie van Bobbejaanland: "Als je als merk zo veel negatieve reacties krijgt op een nieuw logo, moet je je trots in kunnen slikken, durven toe te geven dat je die 4,25 euro beter had kunnen besteden en zeggen: we waren fout, we bekijken dit opnieuw, dit was geen goed idee en sorry voor het storen."