Bobbejaanland

Bobbejaanland presenteert kleurrijke huisstijl met nieuw logo

Bobbejaanland heeft een nieuw logo. Minder dan drie jaar na de introductie van het vorige logo vond het Vlaamse pretpark het kennelijk alweer tijd voor een nieuwe identiteit. De bijbehorende huisstijl is opvallend speels en kleurrijk. In het logo trekt een rood achtbaansymbool alle aandacht.



Door het kleurgebruik en de vorm zal de vormgeving bij veel mensen associaties op met McDonald's oproepen. Bobbejaanland heeft zelf een andere uitleg: het logo "symboliseert de zin voor avontuur" en het achtbaanspoor kan ook gezien worden als een hoed.

Dat staat dan weer voor "een belangrijke knipoog naar het verleden en naar Bobbejaan Schoepen, de oprichter van het park". De hoofdkleuren rood en geel zijn gebleven. Wel werden de letters van 'Land' groen. "Om de prachtige natuur in het park en de bosrijke omgeving in de verf te zetten."



Spellingswijze

Wat verder opvalt, is dat 'Bobbejaan' en 'Land' allebei op een andere regel staan. Door 'Land' met een hoofdletter te schrijven, wordt de schrijfwijze in het officiële logo dus 'Bobbejaan Land'. In de praktijk zal men echter gewoon de reguliere spelling 'Bobbejaanland' blijven hanteren.



In januari 2020 presenteerde het attractiepark voor het laatst een ander logo. Dat bestond uit afbrokkelende, gebogen letters, ook in de hoop avontuur uit te stralen. De term 'Bobbejaan' verdween destijds juist naar de achtergrond. "Ons park is natuurlijk opgericht door Bobbejaan Schoepen, maar de jongere generatie weet dat vaak niet meer." Drie jaar later heeft men kennelijk toch spijt van die gedachte.



Logisch gevolg

Volgens commercieel directrice Peggy Verelst past de nieuwe huisstijl helemaal bij de toekomst van Bobbejaanland. "Als het park een grote evolutie doormaakt, dan is de lancering van een nieuw logo een logisch gevolg", laat ze weten. In 2023 heropent waterbaan Indiana River met een nieuw thema. Dat vormt het startschot van themagebied Mystery Bay.