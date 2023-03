Sprookjesbos Valkenburg

Oorzaak van ongeluk in Sprookjesbos Valkenburg nog niet duidelijk

Hoe kon een ongeluk met een attractie in Sprookjesbos Valkenburg gebeuren? In mei vorig jaar viel een gondel van de ballonnencarrousel Calidius tijdens een ritje naar beneden. Meerdere personen raakten gewond. Er werd een onderzoek gestart naar de oorzaak, maar tien maanden later is er nog steeds geen duidelijkheid.



Direct na het incident startte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) met een bestuurlijk en een strafrechtelijk onderzoek, in samenwerking met het Openbaar Ministerie. Het bestuurlijk traject is vrij snel afgerond. De NVWA heeft daarvoor enkele attracties geïnspecteerd die op de ballonnenmolen in Valkenburg lijken, vertelt een woordvoerder van het agentschap aan Looopings.

"Hier zijn geen gelijkenissen in gevonden", vult hij aan. "De fabrikant geeft daarnaast aan dat er geen enkel ander toestel met een zelfde ophanging door hen in Nederland en in Europa is verkocht. Dit betekent dat de kans op herhaling vrijwel nihil is." Bij het strafrechtelijk onderzoek staat de vraag centraal wie er verantwoordelijk is voor het ongeval. Dat traject loopt dus nog.



Technisch probleem

Een woordvoerder van Sprookjesbos Valkenburg laat aan Looopings weten dat in ieder geval geen sprake was van een operationele fout. "Het probleem was technisch, maar we weten nog niet wat de oorzaak was."



Sprookjesbos kocht Calidius, gefabriceerd door de Italiaanse firma SBF-VISA, in het najaar van 2021 als een tweedehands model. Enkele maanden later ging het fout. De gondel in kwestie bevond zich op dat moment op ongeveer 1,5 meter hoogte, zegt de voorlichter. Het park hield intensief contact met de slachtoffers. Met hen is het goed afgelopen. "Eén kindje was vooral erg geschrokken, een moeder had nergens last van en een vader had last van zijn stuitje."



Dubbele valbeveiliging

Wat volgens de woordvoerder meegespeeld kan hebben, is dat vergelijkbare ballonnenmolens een dubbele valbeveiliging hebben. Er wordt dan gebruikgemaakt van een staalkabel door de hang-as. "Dat was hier niet het geval: deze carrousel had enkelvoudige valbeveiliging." Toch was de attractie ten tijde van het ongeval goedgekeurd door keuringsinstantie TÜV. "Er heeft zowel een keuring voor ingebruikname als een attractiekeuring plaatsgevonden."



Op dit moment staat Calidius nog gewoon in het pretpark, hetzij zonder de afgebroken gondel en bijbehorende stang. Die onderdelen zijn meegenomen voor het onderzoek. "Op het betreffende attractietoestel is beslag gelegd ten behoeve van waarheidsvinding", aldus de NVWA-voorlichter. Wat er met de 10 meter hoge attractie gaat gebeuren, hangt af van de resultaten van het lopende onderzoek.