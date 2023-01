Efteling

Efteling experimenteert met snackrestaurant zonder kassapersoneel

De Efteling heeft een nieuwe manier gevonden om horecalocaties te openen ondanks een personeelstekort. Tegenwoordig is snackrestaurant de Smulpaap soms geopend zonder dat de kassa bemand is. Bezoekers kunnen hun etenswaren dan alleen online bestellen.



Op die manier hoeft het attractiepark geen kassamedewerkers in te zetten. "Vandaag alleen mobiel bestellen", valt te lezen op een tweetalig bord dat bij de Smulpaap is gezet. Een QR-code verwijst naar de bestelpagina in de Efteling-app. Daar is het mogelijk om producten te selecteren en af te rekenen.

Digitaal eten bestellen kan al geruime tijd in de Efteling, maar tot nu toe ging het altijd om een aanvulling. De reguliere kassa's bleven dan open. Het is voor het eerst dat bezoekers ergens verplicht worden om de mobiele besteloptie te gebruiken.



Flexibel

"Dit nieuwe concept wordt flexibel toegepast, dus wanneer het goed uitkomt", vertelt een woordvoerder. De Efteling kampt al jaren met een personeelstekort, met name in de horeca.



De Smulpaap bevindt zich op het Anton Pieckplein in parkdeel Marerijk. Wie liever geen mobieltje hanteert, kan friet en snacks op dit moment nog wel aan de balie bestellen bij twee andere horecagelegenheden: De Hongerige Machinist in Ruigrijk en Frau Boltes Küche in Anderrijk.