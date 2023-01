Efteling: Danse Macabre

Foto's: meer details op bouwschuttingen bij Efteling-attractie Danse Macabre

De Efteling heeft de schuttingen bij de bouwplaats van Danse Macabre opgeleukt. Voorheen werd de nieuwe attractie alleen aangekondigd met een logo en een QR-code. Nu zijn de schermen rond het bouwterrein voorzien van meer afbeeldingen. Zo zien we grote houten kisten met onheilspellende teksten erop.



"Niet aanraken" en "Voorzichtig" valt er bijvoorbeeld te lezen, maar ook "Geheim, niet in kijken!". Op een kartonnen verhuisdoos staat "Pas op! Gevaarlijk". Uit een kistje met vleermuissymbooltjes komt een mysterieuze groene gloed.

Daarnaast blijkt het nieuwe personage Bouwmeester Big zich ook te bemoeien met de komst van Danse Macabre. Het sprookjesfiguur, afkomstig uit het verhaal van De Drie Biggetjes, wordt sinds kort door de Efteling ingezet als mascotte van bouwprojecten. In zijn kruiwagen vervoert hij een kist met een grafsteen en de iconische Spookslot-viool.



Uitgesneden

De big draagt zelf een doos met een afbeelding van een skelet erop. De ogen zijn uitgesneden, zodat voorbijgangers een blik kunnen werpen op de voortgang van de bouw. Even verderop is de Bouwmeester angstig afgebeeld, met zijn helm voor zijn hoofd. Hij blijkt bespied te worden door een raadselachtig duister wezen achter hem.



Ander panelen tonen een deel van de ontwerptekening die in mei vorig jaar werd vrijgegeven, inclusief grafzerken en een zwarte kat met heterochromie: ogen in twee verschillende kleuren. Danse Macabre is de vervanger van het Spookslot, dat in september vorig jaar definitief sloot. Het spookachtige thema blijft: bezoekers beleven vanaf 2024 een griezelspektakel terwijl ze zitten in draaiende en kantelende koorbanken.



Geraamte

Omdat Danse Macabre zich midden in de Efteling bevindt, is de bouw op veel plekken zichtbaar. Er werd een bouwweg aangelegd door de voormalige Roeivijver, tussen de Piraña en Joris en de Draak. Tijdens de kerstvakantie lagen de werkzaamheden stil. Nu wordt er weer volop gewerkt. Het geraamte van een bijbehorend souvenir- en toiletgebouw gaat deze week al de hoogte in.