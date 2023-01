Lightwater Valley

De langste achtbaan van Europa wordt afgebroken

Het is definitief over en uit voor de langste achtbaan van Europa. Pretpark Lightwater Valley in Engeland heeft besloten om de stalen achtbaan The Ultimate af te breken. Dat meldt het management van het attractiepark vandaag in een verklaring. De toekomst van de 2268 meter lange baan hing al langer aan een zijden draadje.



In 2020, het eerste jaar van de coronacrisis, besloot de toenmalige directie om The Ultimate gesloten te houden. Het idee was om vanwege de coronabeperkingen te focussen op gezinnen met kleine kinderen. Een jaar later werd bekend dat men vasthield aan die doelgroep. Vijf attracties moesten verdwijnen.

The Ultimate bleef staan, maar ging niet open. In de zomer van 2021 werd het park verkocht aan Brighton Pier Group. Afgelopen zomer lieten de nieuwe eigenaren weten dat er geen plannen waren voor een heropening. Er werd toen al rekening gehouden met een ontmanteling.



Levensvatbaarheid

Nu is er geen weg meer terug. "We hebben veel tijd en moeite gestoken in het nadenken over de toekomst van The Ultimate", schrijft directrice Anne Ackord van Brighton Pier. "De attractie is nu al jaren buiten bedrijf en het proces om de levensvatbaarheid te onderzoeken, duurde lang."



Ackord begrijpt naar eigen zeggen dat de achtbaan uit 1991 veel nostalgische waarde heeft. "En veel van onze bezoekers hebben mooie herinneringen aan een ritje. Toch hebben we besloten om The Ultimate uit het park te verwijderen."



Herpositionering

Als reden noemt de directrice "de investering die nodig zou zijn om de attractie weer te laten voldoen aan de huidige veiligheidsnormen" en "de herpositionering van Lightwater Valley als een park voor families". Het park houdt twee kleine kinderachtbanen over: Little Dipper en Ladybird.