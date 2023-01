Efteling

Ingewijden: Efteling schrapt plannen voor achtbaan Grand Circus Balancé

De plannen voor de spectaculaire nieuwe achtbaan Grand Circus Balancé gaan definitief niet door. Dat melden verschillende betrokkenen aan Looopings. Afgelopen week lekte een groot aantal ontwerpen uit van het project, dat eigenlijk jaren geleden al gerealiseerd had moeten worden. Tot nu toe was de status ervan een groot vraagteken.



Een meerderheid van de Efteling-fans reageerde enthousiast. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Efteling de circusachtbaan níet gaat bouwen, ook niet in de toekomst. Vanwege zorgen over duurzaamheid is het project in de prullenbak beland, bevestigen ingewijden. Net als veel bedrijven worstelt het Kaatsheuvelse attractiepark momenteel met een energiecrisis en een stikstofcrisis.

In het licht daarvan acht de Efteling het bouwen van de gigantische rollercoaster niet haalbaar. Efteling-ontwerpers zijn door de directie als het ware terug naar de tekentafel gestuurd. Daar beginnen ze opnieuw met een leeg vel papier. Het Efteling-management houdt weer alle opties open voor de geplande uitbreiding aan de oostkant van het park.



Niet gecommuniceerd

Looopings heeft een woordvoerder van de Efteling om commentaar gevraagd, maar hij kan naar eigen zeggen niet inhoudelijk op het bericht reageren. De reden: het project werd nooit officieel aangekondigd, dus voor de buitenwereld heeft Grand Circus Balancé in theorie nooit bestaan. Er wordt daarom niet openlijk over gecommuniceerd.



Grand Circus Balancé was ontworpen als een circusterrein met een enorm circustent, gelegen tussen het Efteling Hotel en het Kinderspoor. Daar had een achtbaan omheen gebouwd moeten worden met een lancering, een liftheuvel en een bijzonder bewegend platform in de tent. De coaster zou geleverd worden door fabrikant Intamin Amusement Rides.



Reuzenrad

Het project kende in de loop der jaren verschillende gedaantes. Er werden ook versies bedacht waarbij parkdeel Reizenrijk een eigen treinstation kreeg en waarbij het Efteling Hotel onderdeel werd van het circusthema. Daarnaast behoorde het toevoegen van enkele kleine attracties rond de tent, zoals een reuzenrad en carrousels, tot de mogelijkheden.



De Efteling werkt vandaag de dag nog steeds samen met Intamin: het bedrijf uit Liechtenstein is de leverancier van Danse Macabre, de vervanger van het Spookslot. Dat wordt de eerstvolgende grote attractie die de Efteling gaat opleveren. Wat het park na 2024 in petto heeft, staat op dit moment niet meer vast.