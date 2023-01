Efteling

Poll: meerderheid van Efteling-fans ziet circusachtbaan wel zitten

Een meerderheid van de online Efteling-fans staat achter het plan voor de achtbaan Grand Circus Balancé. Op uitgelekte oude tekeningen, die gisteren naar buiten kwamen via Looopings, is een rollercoaster te zien met een lancering, een kettinglift, een achterwaarts gedeelte en een opzienbarend kantelend platform.



Tot nu toe heeft de Efteling de uitbreiding niet gerealiseerd. Het is op dit moment nog maar de vraag of de attractie ooit gebouwd gaat worden. De meeste Efteling-liefhebbers hopen van wel, blijkt uit een poll op Twitter. Zij zien de circusachtbaan wel zitten.

De online opiniepeiling stelde de vraag: zou dit project op deze manier moeten doorgaan? 56 procent zegt daar een voorstander van te zijn, terwijl 38 procent van de stemmers liever iets anders zou zien. 6 procent heeft geen mening over de kwestie. Er kwamen in 24 uur in totaal 1389 stemmen binnen.



Twijfelen

Niet alle fans zijn dus laaiend enthousiast. Uit de reacties op de ontwerpen blijkt dat een hoop mensen twijfelen of het circusthema wel bij de sprookjeswereld van de Efteling past. Ook is er kritiek op de grootte van de kleurrijke circustent, die vanuit heel veel plekken in het park te zien zou zijn. Verder vragen sommige fanaten zich af of de Efteling niet beter een heftige attractie kan neerzetten in plaats van iets voor de hele familie.



De Efteling hult zich in stilzwijgen over het project. Twee andere grote bouwprojecten krijgen voorlopig alle aandacht: het Efteling Grand Hotel bij de entree en de attractie Danse Macabre op de oude plek van het Spookslot. Beide toevoegingen moeten in 2024 opgeleverd worden. Grand Circus Balancé stond gepland in parkdeel Reizenrijk.