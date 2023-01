Duinrell

Foto's: Tikibad in Duinrell bijna twee weken dicht voor groot onderhoud

Het Tikibad in Duinrell blijft tijdelijk gesloten. Sinds maandag 9 januari zijn de deuren van het subtropische zwemparadijs dicht. De komende tijd vindt een jaarlijkse onderhoudsbeurt plaats. Op meerdere plekken in het complex staan steigers voor allerhande werkzaamheden.



Medewerkers houden zich bijvoorbeeld bezig met het inspecteren van materialen, het vervangen van onderdelen en een grote schoonmaak, vertelt een woordvoerster aan Looopings. Vanaf vrijdag 20 januari verwelkomt het Tikibad weer bezoekers.

"Er staan dit jaar geen grote veranderingen op de planning", aldus de voorlichtster. In 2019 kondigde het Wassenaarse attractiepark nog een nieuwe, ovaalvormige waterglijbaan aan, maar dat project is door de coronacrisis in de ijskast beland. Duinrell werkt ondertussen wel aan een nieuw themagebied in het pretpark.