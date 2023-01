Wildlands Adventure Zoo Emmen

Dierentuin Wildlands sluit seizoen 2022 af met 830.000 bezoekers

Wildlands Adventure Zoo Emmen is naar eigen zeggen "zeer tevreden" over het bezoekersaantal van 2022. Afgelopen jaar verwelkomde het dierenpark 830.000 bezoekers. Dat zijn er een stuk meer dan in coronajaren 2020 en 2021, toen Wildlands genoegen moest nemen met respectievelijk 558.000 en 516.000 gasten.



Toch blijft het bezoekersaantal achter bij het laatste jaar vóór de pandemie. In 2019 werd 930.000 keer een bezoek gebracht aan de Drentse dierentuin. Vertrekkend directeur Erik van Engelen ziet wel andere verbeterpunten. Zo werden er volgens hem veel minder actietickets uitgegeven en steeg de omzet uit entreekaartjes, souvenirs en horeca.

"Zo hebben we met minder tickets toch meer omzet gedraaid", aldus Van Engelen. Bovendien behaalde Wildlands een recordaantal abonnementhouders: 40.000 personen. In 2019 waren dat er nog ongeveer 30.000. Tijdens de coronacrisis zakte het aantal naar 23.000. Het afgelopen jaren kwamen er dus weer veel abonnees bij.



Financiële situatie

Verder beleefde Wildlands de drukste editie van winterevenement Wildnights tot nu toe: de avondopenstelling was in de kerstvakantie goed voor zo'n 40.000 bezoekers. Over de financiële situatie van 2022 doet het park nog geen uitspraken. Wildlands verwacht de jaarcijfers in april te kunnen communiceren.



Op financieel vlak is vooral de energiecrisis nu een uitdaging. In Wildlands staat de grootste tropische kas ter wereld, die verwarmd wordt met 2 miljoen kubieke meter gas per jaar. Om de kosten te reduceren is de temperatuur eerder al verlaagd van 26 naar 18 graden. Van Engelen hoopt dat de kas in de toekomst gasloos kan worden. "Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan." Hij noemt het "een hoofdpijndossier".