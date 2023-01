Efteling

Video: Efteling-medewerkers vermaken voorbijgangers met kerstliedje

Twee vrolijke medewerkers van de Efteling hebben voorbijgangers vanmiddag op een creatieve manier vermaakt. De personeelsleden waren aan het werk bij de Game Gallery, de spellenkramen tussen Baron 1898 en de Halve Maen. Daar haalde één van hen een gitaar tevoorschijn om de tijd te doden.



Vervolgens zongen beide collega's Jingle Bells voor passerende bezoekers. Kennelijk waren de werknemers nog helemaal in de kerststemming. Een Efteling-fan filmde het tafereel en zette de beelden op Twitter. "10 januari en kerstliedjes zingen kan nog steeds dames en heren!", reageerde de gitarist even later zelf.

Medewerkers van de Game Gallery dragen microfoons om bezoekers aan te kunnen spreken en om commentaar te geven bij de spellen, zoals op een kermis.