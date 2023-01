Attractiepark Toverland

Toverland deelt ontwerp van nieuwe muzikale klok van 8,5 meter hoog

Toverland investeert dit jaar niet alleen in vier nieuwe attracties in themagebied Avalon. Het middeleeuwse parkdeel krijgt ook vijf nieuwe 'belevingselementen'. Eén daarvan wordt vandaag onthuld: de 8,5 meter hoge toverklok Pendulus Magicus, die elk kwartier zorgt voor een muzikale voorstelling met bewegende onderdelen.



Pendulus Magicus wordt onderdeel van het stationsgebouw van de nieuwe attractie Garden Tour, een rondrit met karretjes die worden voortgetrokken door grote bijen. De klok is ontworpen door Peter van Holsteijn. Op gezette tijden zal de blikvanger tot leven komen, met negen bewegende figuren en zo'n twintig bewegende elementen.

Voorbeelden zijn openslaande luiken en gordijnen. De poppetjes werden ontwikkeld met behulp van een 3D-printer: 3D-geprinte modellen vormden de basis voor de daadwerkelijke figuren. Dat is een project van Patrick van Meijl, die sinds afgelopen zomer voor het themapark in Sevenum werkt.



Uitdaging

Volgens Toverland komt er een hoop techniek kijken bij het realiseren van het tafereel. "Het is een bijzondere puzzel, omdat het ontwerp andersom is: onder smal en boven breed", zegt Van Meijl. "Hierdoor is het een uitdaging om alle techniek kwijt te kunnen en natuurlijk ook bereikbaar te houden voor onderhoud."



De andere vier nieuwe mini-belevingen in Avalon worden de komende tijd uit de doeken gedaan. Toverland heeft de belangrijkste toevoegingen in september al gepresenteerd aan het publiek. Naast de Garden Tour gaat het om vliegtuigmolen Pixarus, parachutetoren Dragonwatch en carrousel Jumping Juna. Een openingsdatum is nog niet bekend.