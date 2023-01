Disneyland Paris

Disneyland Paris kondigt spectaculaire Marvel-droneshow aan voor Walt Disney Studios

Disneyland Paris presenteert de komende maanden een nieuw avondspektakel dat volledig in het teken staat van de Marvel-superhelden. Tussen eind januari en begin mei 2023 is in het Walt Disney Studios Park de voorstelling Avengers: Power the Night te zien. Er worden honderden drones voor gebruikt.



Disney belooft "een adembenemende Marvel-ervaring" en "een wereldwijde primeur in een Disney-park". De productie combineert muziek, lichten, vuurwerkeffecten, videoprojecties en zo'n vijfhonderd drones. Avengers: Power the Night wordt vertoond bij The Twilight Zone Tower of Terror, naast de ingang van Marvel-themagebied Avengers Campus.

De drones zijn voorzien van een lampje, waardoor ze symbolen kunnen uitbeelden van bijvoorbeeld Captain America, Captain Marvel, Scarlet Witch en - voor het eerst in Parijs - Shang-Chi. Voor de soundtrack is een medley gemaakt van herkenbare Marvel-melodieën. De orkestrale muziek werd onlangs opgenomen in de iconische Abbey Road Studios in Londen, met meer dan zeventig muzikanten.



Disney D-Light

Het is niet voor het eerst dat Disneyland Paris drones inzet voor een avondshow. In het naastgelegen Disneyland Park wordt tijdens de viering van het dertigjarig jubileum elke avond dronevoorstelling Disney D-Light opgevoerd. Bij de openingsceremonie van Avengers Campus stond ook al een Marvel-droneshow op het programma.



Avengers: Power the Night gaat officieel in première op zaterdag 28 januari. Vervolgens is de show dagelijks te zien tot en met maandag 8 mei, mits de weersomstandigheden het toelaten. Disney werkt voor de drones samen met de gespecialiseerde leverancier Dronisos.