Disneyland Paris

Disneyland Paris vervangt avondshow Disney Illuminations in april 2023

Disney Illuminations, de dagelijkse avondshow van Disneyland Paris, is in april 2023 voorlopig voor het laatst te zien. De voorstelling - met videoprojecties en vuurwerk bij het kasteel van Doornroosje - werd in maart 2017 geïntroduceerd ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Disneyland. Op woensdag 12 april maakt het oude avondspektakel Disney Dreams een langverwachte comeback.



Disney Dreams werd al opgevoerd tussen 2012 en 2017. Disney-fans lieten de afgelopen jaren in groten getale weten dat ze de voorganger van Disney Illuminations misten. Zij worden met deze aankondiging op hun wenken bediend.

"Disney Dreams stond garant voor één van de hoogste tevredenheidscijfers uit de geschiedenis van het resort", laat Disney weten. "Nu geven we een nieuwe generatie de kans om deze iconische show te ontdekken, als onderdeel van de finale van de viering van ons dertigjarig bestaan."



Verjaardag

12 april is niet zomaar gekozen: dat is de officiële verjaardag van Disneyland Paris. Het resort opende op 12 april 1992. Naast Disney Dreams blijft ook de droneshow Disney D-Light de komende maanden vertoond worden. "Deze krachtige combinatie van belevingen staat garant voor een onvergetelijke avond", belooft Disney.



In tegenstelling tot Disney Illuminations bevat Disney Dreams een lopend verhaal. Toeschouwers zien hoe de schaduw van Peter Pan een eigen leven gaat leiden. Hij komt vervolgens terecht in Disney-klassiekers als Beauty and the Beast, The Hunchback of Notre Dame, The Lion King en Tangled.