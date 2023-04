Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen promoot vegan voedsel: menu's standaard zonder vlees

Dierenpark Wildlands in Emmen gebruikt een trucje om bezoekers meer vegan gerechten te laten eten. In één van de restaurants van de Drentse dierentuin toont men voortaan standaard de veganistische opties op de bestelzuilen. Wie liever vlees of vis wil, zal daar specifiek om moeten vragen.



Het gaat om Momma's Restaurant in themagebied Serenga. Bezoekers kunnen daar een hamburger, een cheeseburger, een kipburger, een kroketburger en een visburger bestellen. Van elke burger bestaat een veganistische optie. Die wordt steeds standaard geselecteerd.

"Uiteraard kunnen de bezoekers aangeven dat ze het menu wél met vlees of vis geserveerd willen hebben, maar dat is dus een aparte handeling", vertelt een Wildlands-woordvoerster aan Looopings. Op de schermen moet dit per gerecht aangevinkt worden. "Onze menu's worden standaard vegan geserveerd", valt te lezen op de menukaart.



Saucijzenbroodjes

Met de wijziging wil Wildlands veganistisch eten promoten, zonder de opties voor de bezoekers in te perken. De saucijzenbroodjes in de dierentuin zijn binnenkort wel alleen verkrijgbaar als vegetarische variant, afkomstig van De Vegetarische Slager. Overigens maakt Wildlands sinds kort gebruik van digitale menuborden. In de horecagelegenheden zijn daarvoor 36 schermen opgehangen.



Het dierenpark is al langer bezig om het horeca-aanbod gezonder en duurzamer te maken. Eerder werden de slushdranken in het park al suikervrij gemaakt, al is dat nooit aan de grote klok gehangen. Volgens Wildlands heeft niemand de aanpassing opgemerkt.