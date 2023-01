Plopsaland De Panne

Frans gezin betrapt op diefstallen in Plopsaland

Een Frans gezin is zondag aangehouden in Plopsaland De Panne na het plegen van meerdere diefstallen. Rond het middaguur merkten andere bezoekers dat er bankpasjes en geld werden gestolen uit een buggy. Ook in een souvenirwinkel sloeg het koppel toe.



De Fransen, die met hun kinderen aanwezig waren in het Vlaamse attractiepark, parkeerden hun kinderwagen naast een andere buggy. Daar troffen ze een portefeuille aan, die de moeder van het gezin meenam. Ze haalde er pasjes en contant geld uit.

De portemonnee werd later teruggevonden in een toiletruimte, meldt de regionale politie. Na een kort onderzoek konden de daders ontmaskerd worden. Vervolgens bleek dat zij ook speelgoed hadden gestolen uit één van de Plopsa-winkels.



Politiebureau

Voor een verdere afhandeling van de zaak zijn de bezoekers in kwestie meegenomen naar het plaatselijke politiebureau. Daar is een proces-verbaal opgesteld.