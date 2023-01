Plopsaland De Panne

Dagje Plopsaland gaat 48,50 euro kosten in 2023

De entreeprijs van Plopsaland De Panne nadert de 50 euro. In 2023 gaan reguliere entreekaarten voor het Vlaamse attractiepark 48,50 euro kosten. Dat is maar liefst 10 euro duurder dan in 2020, toen voor een Plopsaland-ticket nog 38,50 euro betaald hoefde te worden. In drie jaar tijd ging het tarief met ruim 25 procent omhoog.



De prijzen van Plopsaland worden traditiegetrouw aangepast na de kerstvakantie en na de zomervakantie. In september vorig jaar steeg de toegangsprijs nog van 43,50 euro naar 45,50 euro. Daar komt nu dus opnieuw 3 euro bovenop. Er zit momenteel geen verschil tussen de online tarieven en de kassaprijzen.

Volgens Plopsa hangt de verhoging samen met gestegen energie- en inkoopkosten, de inflatie en investeringen in het park. In 2023 presenteert Plopsaland een nieuw overdekt themagebied met een darkride, verschillende kinderattracties, een theater, een winkel en meerdere horecalocaties: Circus Buma. Daar wordt 12,5 miljoen euro in gestoken.



Parkeerticket

Ook voor een parkeerplaats moet in 2023 een stuk meer neergeteld worden dan voorheen. Het afgelopen jaar vroeg Plopsaland 12,50 euro voor een parkeerticket. Vanaf nu zijn automobilisten 15 euro per dag kwijt als ze hun wagen op het Plopsa-parkeerterrein willen zetten.



Op het gebied van jaarabonnementen valt de stijging relatief mee. De prijs van een Plopsa-FunCard werd verhoogd van 99 naar 110 euro per persoon, terwijl een Plopsa-GoldCard in 2023 geen 179 euro maar 199 euro per persoon kost. Beide jaarkaarten staan garant voor toegang tot alle acht de Plopsa-attractieparken in Europa. Bij de duurste pas zijn ook de Plopsa-zwembaden inbegrepen, plus parkeerplekken en enkele andere voordelen.