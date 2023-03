Bobbejaanland

Bobbejaanland verhoogt toegangsprijs naar 44,90 euro in 2023

Voor een dagje Bobbejaanland moet dit jaar bijna 45 euro afgerekend worden. Het Vlaamse pretpark heeft het kassatarief met enkele euro's verhoogd. Vorig jaar kostte een regulier entreebewijs nog 42,90 euro. In 2023 bedraagt de toegangsprijs voor volwassenen 44,90 euro.



Daarmee is Bobbejaanland bijna even duur als Walibi Belgium, waar op dit moment een entreeprijs van 45 euro gehanteerd wordt. Plopsaland De Panne is met 48,50 euro nog een stuk duurder. Bellewaerde Park vraagt aankomend voorjaar 42 euro voor een kaartje.

De verhoging hangt volgens een woordvoerster van Bobbejaanland samen met diverse investeringen en gestegen kosten voor personeel, energie en inkoop. Ze benadrukt dat online goedkopere tickets aangeboden worden. Ook lopen er het hele jaar door acties voor voordeligere kaartjes.



Opgeknapt

Veel andere Belgische attractieparken voeren tijdens het seizoen ook geregeld prijsstijgingen door. Bobbejaanland belooft dat het maximumtarief van 44,90 euro dit jaar niet verder meer zal stijgen. Het park presenteert in mei 2023 de attractie Terra Magma; de vernieuwde versie van waterbaan Indiana River. Verder worden de Saloon en de Candy Shop opgeknapt.