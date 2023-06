Walibi Belgium

Walibi Belgium verhoogt entreeprijs komende maand naar 48 euro per persoon

De reguliere entreeprijs van Walibi Belgium gaat komende maand met 3 euro omhoog. In plaats van 45 euro zijn bezoekers vanaf maandag 10 juli, de start van het hoogseizoen, 48 euro kwijt voor een ticket. Daarmee wordt Walibi niet het duurste pretpark van België: één concurrent rekent momenteel nog meer voor een toegangsbewijs.

Een dagje Plopsaland De Panne kost in 2023 namelijk 48,50 euro. Bobbejaanland neemt genoegen met 44,90 euro. De prijsstijging in Walibi Belgium is niet tijdelijk: ook na de zomervakantie blijft het nieuwe tarief van kracht. Tijdens Halloween gaat de prijs vermoedelijk nog verder omhoog. Dan gelden aangepaste prijzen. Vorig jaar vroeg men op bepaalde dagen van het evenement plotseling 50 euro.

Een woordvoerder van Walibi Belgium benadrukt dat het standaardtarief voor volwassenen sinds de zomer van 2022 onveranderd is gebleven. Volgens hem hangt de prijswijziging samen met "de continue investeringen van het park in de verbetering van de bezoekerservaring". Sinds 2018 kwamen er regelmatig nieuwe themagebieden, attracties, restaurants en winkels bij.



Inflatie

Dit jaar wordt geïnvesteerd in een nieuwe familieattractie in het pretpark en nieuwe glijbanen in waterparadijs Aqualibi. "En hoewel we de impact zo veel mogelijk proberen te beperken, speelt ook de algemene inflatie een gedeeltelijke rol in de wijziging van het standaardtarief." Eerder dit jaar werden de prijzen van abonnementen al fors verhoogd.