Europa-Park: uitbreiding van Oostenrijks themagebied voorlopig van de baan

Europa-Park heeft een groot bouwproject in de ijskast gezet. Eigenlijk zou deze winter het Oostenrijkse themagebied uitgebreid worden. Bij boottocht Josefinas Kaiserliche Zauberreise had een multifunctioneel stationsgebouw moeten verrijzen met een restaurant, een speeltuin en zitgelegenheden.



Josefinas Kaiserliche Zauberreise is de nieuwe versie van de Afrikaanse vaartocht Dschungel-Floßfahrt. Afgelopen jaar maakte het originele uiterlijk plaats voor een Oostenrijks thema, met paleistuinen op het water. Het ging daarbij om een eerste fase. Het Duitse pretpark beloofde dat de attractie begin 2023 afgemaakt zou worden.

Ontwerpen van het nieuwe bouwwerk werden al getoond op borden in het park. Hoewel Europa-Park een prima seizoen achter de rug heeft, waarin zelfs een bezoekersrecord is verbroken, komt het beloofde bouwproject er voorlopig niet. Dat heeft het management afgelopen weekend bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst met fans. Wel worden de boten van de attractie vervangen.



Kroatië

Of de toevoeging in een later stadium alsnog gerealiseerd wordt, is nog niet duidelijk. De komende tijd focust Europa-Park op de bouw van themadeel Kroatië, waar in 2024 een nieuwe lanceerachtbaan moet openen. Dat is een jaar later dan aanvankelijk gepland. In waterwereld Rulantica legt men ondertussen de laatste hand aan een nieuwe glijbaantoren, die volgens de planning al af had moeten zijn.